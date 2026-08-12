Yalova'da eğitim uçağı düştü!

Yalova Hava Meydan Komutanlığında eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı. Uçaktaki fırlatma sistemini kullanan pilotun kazadan sağ kurtulduğu belirtildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yalova'da eğitim uçağı düştü!
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Edinilen bilgiye göre, Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, 18. Ana Jet Üssü yakınlarında askeri eğitim uçağının kaza kırıma uğradığı bildirildi. İlk bilgilere göre uçaktaki pilot paraşütle atlayarak kurtulurken, bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

VALİ USTA OLAY YERİNE GİDİYOR

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, eğitim uçuşu sırasında uçağın düştüğünü ve pilotun kazadan sağ kurtulduğunu söyledi. Vali Usta, kendisinin de olay yerine doğru hareket ettiğini kaydetti.

PİLOT HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza kırıma uğrayan F16 uçağı alev alırken kendini fırlatarak hayatta kalmayı başaran F16 pilotu, kazanın ardından ambulansla Yalova Eğitim Araştırma Hastanesine götürülüp tedavi altına alındı. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Uçağın Eskişehir 1. Hava Jet Üssü Ceylan Filoya ait olduğu belirtildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB)'den yapılan açıklamada "Bir F16 uçağımız eğitim uçuşunda Yalova'da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi. Olay yerinde incelemelerin devam ettiği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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