Yalova’da İl Göç İdaresi’ne operasyon! Müdür dahil 8 kişi gözaltında

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne operasyon düzenlendi. Aralarında İl Müdürü Salih Soner Ç.’nin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı, 1 kişi ise aranıyor.

Simge Sarıyar
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kapsamında İl Müdürü Salih Soner Ç. ile birlikte müdürlük çalışanları Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alındı.

Operasyon sırasında gözaltı işlemlerinin ardından tüm şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

Soruşturma çerçevesinde adı geçen müdürlük çalışanı Gökhan D. ise henüz yakalanamadı. Güvenlik güçleri, Gökhan D.’nin bulunması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

YABANCILARDAN PARA TALEBİ VE BAŞVURU YOLSUZLUĞU

Soruşturmada ortaya atılan iddialar çarpıcı nitelikte. İddiaya göre, İl Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin, yabancı uyruklu kişilerin uluslararası koruma başvurularını kasıtlı olarak oyaladığı, bazı yabancı kadınlarla kişisel iletişim kurarak görüşme talep ettikleri ve işlemleri yavaşlattıkları belirlendi.

Ayrıca, müdürlük çalışanlarının, işlem yaptıran kişilerle ortak hesap hareketlerinin bulunduğu iddia edildi. Soruşturma kapsamında, kurumla bağlantılı bazı tercümanların, yabancıların başvuru süreçlerini hızlandırmak için para talep ettiği de ileri sürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

