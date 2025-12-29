Yalova'da üç polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonuyla ilgili yanıltıcı paylaşımlara soruşturma

Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen ve üç kahraman polisin şehit düştüğü operasyonun ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan iddialar yargıyı harekete geçirdi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ terör örgütü sempatizanlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon esnasında bina içerisinde bulunan teröristlerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma yaşandı. Saldırıda, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külüş ve İlker Pehlivan şehit oldu.

BAŞSAVCILIKTAN "DEZENFORMASYON" SORUŞTURMASI

Acı olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırıyla ilgili sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımları mercek altına aldı. Başsavcılık, dezenformasyon içeren ve gerçeği yansıtmayan içerikler nedeniyle "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturmaya ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

