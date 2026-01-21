Yalova'daki DEAŞ soruşturmasında 5 kişi daha tutuklandı

Yalova’da 3 polisin şehit olduğu çatışmanın ardından DEAŞ’a yönelik sürdürülen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5’i daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 63’e çıktı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yalova’da 3 polisin şehit olduğu silahlı çatışmanın ardından terör örgütü DEAŞ’a yönelik yürütülen operasyonlar genişletilerek sürdürülüyor. Son operasyonlarla birlikte tutuklananların sayısı 63’e yükseldi.

İsmet Paşa Mahallesi Seher Sokak’ta 29 Aralık 2025 günü saat 02.00 sıralarında DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda açılan ateş sonucu polis memurları İlker Pehlivan (47), Turgut Külünk (50) ve Yasin Koçyiğit (49) şehit olmuş, 8 polis ile 1 bekçi yaralanmıştı.

Operasyon sırasında adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilirken, çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Olayın ardından kent genelinde başlatılan operasyonlarda 115 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 58’i tutuklanmıştı.

25 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında son olarak kent genelinde düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4 kişi ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Bu gelişmeyle birlikte, Yalova’da DEAŞ’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 63’e yükseldi.

