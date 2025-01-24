Yangın faciasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Otel sahibi ile genel müdürü tutuklandı

Bolu'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Yangına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden işletme sahibi Halit Ergül ve şirket genel müdürü Emir Aras tutuklandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Yangın faciasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Otel sahibi ile genel müdürü tutuklandı
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Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen ve 78 kişinin ölümüne neden olan yangınla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 zanlıdan, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirilen 10'unun savcılık sorgusu tamamlandı.

İşletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, Halit Ergül ve Emir Aras'ın tutuklanmasına hükmetti. Diğer 6 kişinin mahkemedeki işlemleri sürüyor.

Gözaltına alınanlardan 2'sinin savcılıkta, 4'ünün ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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