Yangın felaketinde korkunç detaylar: Sigorta şirketleri neden reddetti?

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangın, Türkiye’yi yasa boğdu. Yangında, çoğunluğu 6010 ile 1213 numaralı odalarda kalan 79 kişi hayatını kaybetti. Felaketin ardından, otelin ciddi ihmaller barındırdığı ortaya çıktı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Yangın felaketinde korkunç detaylar: Sigorta şirketleri neden reddetti?
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Yangının ardından en çok tartışılan konulardan biri, otelin sigorta durumu oldu. Oteli 25 yıldır sigortalayan Eureko Sigorta’nın poliçesinin kapsamlı olduğu belirtilirken, otelin mevcut yangın önleme sistemlerinin çalışmadığı tespit edildi. Eureko Sigorta kaynaklarına göre, otel sadece bina değil, misafirlerin maddi ve bedeni zararlarını da kapsayan bir poliçe ile korunuyordu. Ancak, gerekli ekipmanların mevcut olmasına rağmen sistemin olay sırasında devreye girmemesi facianın boyutunu artırdı.

Yangına müdahalede yaşanan gecikmenin bir diğer sebebi de otelin arkasında itfaiyenin ulaşabileceği bir yol bulunmamasıydı. 40 kilometre uzaklıktaki Dörtdivan’dan gelen ekipler, 12 katlı binanın arka tarafına ulaşmakta büyük zorluk yaşadı. Felaketin ardından başlatılan soruşturmalarda sorumluların tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sigorta sektörü temsilcileri, bu tür olayların önüne geçmek için daha sıkı denetimlerin ve yasal düzenlemelerin gerekliliğine dikkat çekiyor. Özellikle risk faktörlerinin minimize edilmesi için sigortalı olma zorunluluğunun, bir oto kontrol mekanizması olarak önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

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