Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Gözaltına alındılar...
Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de gözaltına alındı
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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alınanlar arasına katıldı.
9 ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI
Daha önce aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
SORUŞTURMA KAPSAMINDA GENİŞ EKİP ÇALIŞIYOR
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 5 cumhuriyet savcısı ve başsavcılık tarafından belirlenen bilirkişi heyeti görev yapıyor. Heyet, yangının çıkış nedeni, ihmaller ve sorumluluklarla ilgili incelemelerini sürdürüyor.