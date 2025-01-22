Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Gözaltına alındılar...

Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili de gözaltına alındı

Mert Sagit Mert Sagit
Yangın felaketiyle ilgili yeni gelişme: Gözaltına alındılar...
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Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alınanlar arasına katıldı.

9 ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Daha önce aralarında otel sahibinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GENİŞ EKİP ÇALIŞIYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 5 cumhuriyet savcısı ve başsavcılık tarafından belirlenen bilirkişi heyeti görev yapıyor. Heyet, yangının çıkış nedeni, ihmaller ve sorumluluklarla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında! Soruşturma derinleşiyorBolu Belediye Başkan Yardımcısı ve İtfaiye Müdür Vekili gözaltında! Soruşturma derinleşiyorGündem
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