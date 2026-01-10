Yangın süsü verilen cinayette korkunç iddia: Meclis üyesinin annesini yeğeni öldürmüş!

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde meydana geldi. Bölgedeki bir evden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale etmek için daireye giren ekipler, içeride bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

VAHŞETİ GİZLEMEK İÇİN EVİ YAKMIŞLAR

Olay yerinde detaylı inceleme başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden kişinin Süleymanpaşa Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serkan Eriş'in annesi Binnaz Eriş olduğunu tespit etti. Yapılan ilk kontrollerde olayın basit bir yangın olmadığı, korkunç bir cinayetin üzerinin örtülmeye çalışıldığı ortaya çıktı. Eriş'in önce boğazı kesilerek ve bıçaklanarak öldürüldüğü, hemen ardından delilleri yok etmek amacıyla evin ateşe verildiği belirlendi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faili yakalamak için başlattıkları soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını saniye saniye inceledi. Elde edilen bulgular doğrultusunda, yaşlı kadının erkek kardeşinin kızı olduğu öğrenilen İ.Ç. şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlının, buradaki sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği iddia edildi.

1 MİLYONLUK ALTIN VE KOLONYALI PLAN

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre cinayetin gasp amacıyla işlendiği ihtimali ağırlık kazandı. Zanlının cinayeti işledikten sonra evde bulunan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki altın ve bir miktar parayı aldığı öne sürüldü.

İddiaya göre İ.Ç., hırsızlığın ardından olay yerine tekrar gelerek eve kolonya döktü ve yangın çıkardı. Ayrıca polisin titiz çalışması sonucu, Binnaz Eriş'e ait cep telefonunun olay yerinden farklı bir noktada, bir çöp konteynerinin yakınında bulunduğu tespit edildi.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Binnaz Eriş için Ortaca Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Eriş'in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende taziyeleri kabul eden Meclis Üyesi Serkan Eriş'in oldukça güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

Binnaz Eriş'in cenazesi, kılınan namazın ardından Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Gözaltındaki zanlının adliyeye sevk edileceği, olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın sürdüğü bildirildi.