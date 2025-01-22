Yangında 12’nci kattan atlamıştı: Bakın o kararı nasıl almış

Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 12’nci kattan atlayan Şevval Şahin ağır yaralandı. Otelde garsonluk yapan Şahin’in yangın sırasında babası Erdal Şahin'i telefonla görüntülü aradığını ve aşağıya atlama kararını onunla konuşurken verdiği öğrenildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Yangında 12’nci kattan atlamıştı: Bakın o kararı nasıl almış
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Bartın’da yaşayan Şevval Şahin, 1,5 ay önce Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başladı.

Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

ATLAMA KARARINI BABASIYLA ALDI

Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi. Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.

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