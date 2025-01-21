Yangında can kaybı 76'ya yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangına ilişkin 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı

Mert Sagit Mert Sagit
Yangında can kaybı 76'ya yükseldi
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Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal Oteli yangını için bölgeye giden bakanlar incelemelerde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamayla can kaybının 76 olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya ayrıca 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanların olayla ilgili yaptıkları önceki açıklamaları şöyle:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Söndürme çalışmaları bitti. Odalardaki çalışmalarda 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik. 51 vatandaşımız yaralandı. Müdahale 04.14'te yapıldı. Otelin yamaçta olması nedeniyle müdahale ancak ön ve yan cepheden gerçekleşebildi."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: "51 yaralımız var. Biri ağır bakımda. 17'sini taburcu ettik. Diğerlerinin tedavisi devam ediyor. Durumları iyi. Milletimizin başı sağolsun."

'YANGIN YETERLİLİK BELGESİ VAR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Otelin 2021 ve 2024 yıllarında denetimleri yapılmış, işyeri açma ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edildi. Otelin itfaiye tarafından verilen yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yetki itfaiyede. Bugüne kadar tarafımıza itfaiye tarafından bildirilmiş olumsuz bir durum yoktu: Soruşturma süreci devam ediyor. İki tane yangın merdiveni var."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "İş sağlığı güvenliği olarak buradayız. 4 başmüfettişimizi görevlendirdik."

Sorular üzerine Ali Yerlikaya şunları söyledi: "Pek çok sorunuz olduğunu biliyoruz. Acımız büyük. Başsavcımız burada, beş savcımız burada, bilirkişiler burada. Yangınla ilgili bir ihmal kusur varsa yüce türk milleti adına bunun sonucu ortaya çıkacak. İçişleri Bakanlığı olarak biz de idari soruşturma yapıyoruz. Hata ihmal ne varsa hem adli hem idari gereği yapılacak."

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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