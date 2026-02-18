Yapay zeka ile dolandırdılar: Bir kişi 882 bin lirasından oldu

Sosyal medyada ünlü kişilerin yapay zekayla oluşturulmuş sahte yatırım tavsiyesi reklamlarına inanarak 882 bin lira dolandırılan bir yurttaşın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Yapılan teknik incelemelerde, şebekenin sahte platformlar üzerinden çok sayıda kişiyi hedef aldığı belirlendi.

1 AYDA 20 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Banka ve kripto para platformlarıyla yapılan yazışmalar sonucunda, kimlikleri belirlenen 4 şüphelinin hesaplarında sadece bir ay içerisinde yaklaşık 20 milyon liralık para trafiği olduğu tespit edildi.

DÖRT İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda C.V., M.Y., M.C.A. ve S.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A. ve M.Y. tutuklanırken, C.V. ve S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.