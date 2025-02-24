Yapay zeka ile dolandırıcılık artıyor: Nuri Karakol’un korku dolu hikayesi

Yapay Zeka İle Dolandırıcılık Artıyor: Nuri Karakol’un Korku Dolu Hikayesi

Kayseri’de yaşayan Nuri Karakol, sosyal medya üzerinden gelen görüntülü aramayı arkadaşından geldiğini düşünerek açtı. Ancak karşısındaki kişi, ona büyük bir tuzak hazırlamıştı. Karakol, görüntülü görüşme sırasında montajlanmış görüntülerle tehdit edilerek dolandırılmaya çalışıldı.

“KAMERAYA BAKTIĞIMDA UYGUN OLMAYAN BİR BAYAN”

Karakol, arama esnasında kameraya bakınca karşısında uygunsuz bir görüntüyle karşılaştı. Görüntüler kaydedildi ve bu kaydedilen video başına dert oldu.

“BANA VİDEO GELDİ, SONRA TEK TEK GÖNDERMEYE BAŞLADI”

Görüntülerin montajlanmasının ardından Karakol, tehdit edilerek zorla para talep edildi. Dolandırıcı, Karakol’un arkadaşlarının da aralarına dahil olduğu görüntüleri, neredeyse 1000 kişiye göndermeyi planladı.

“BANA 70 BİN LİRA TALEP ETTİLER”

Dolandırıcılar, Karakol’dan 70 bin lira talep etti. Karakol, şok içinde olaya anlam veremediğini belirtti. “10 dakika içinde 70 bin lira” talep edildikten sonra, sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kaldı.

Sosyal Medya Kullanıcılarına Uyarı: Yapay Zeka Teknolojisi Kötüye Kullanılabilir

Kayseri Üniversitesi Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Gezer, son zamanlarda bu tür dolandırıcılıkların artmaya başladığını vurguladı ve sosyal medya kullanıcılarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Gezer, “Yapay zeka teknolojisi o kadar ilerledi ki, gerçek ile sahteyi ayırt etmek neredeyse imkansız. Görüntüler ve sesler çok yüksek kalitede montajlanabiliyor.” dedi.

Gezer ayrıca, sosyal medya paylaşımlarını yaparken iki kez düşünülmesi gerektiğini belirterek, “Görüntülerimizi, videolarımızı herkese açık hale getirmemeliyiz” uyarısında bulundu.