Yapay zeka tarlaya iniyor: Bakanlıktan akıllı tarım hamlesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımı yapay zekayla dönüştürmeye hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk Dijital Toprak Haritası’nın hazırlanmasından otonom araçların kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu stratejik hamleyle, gıda arz güvenliğinin yerli ve milli imkanlarla güçlendirilmesi hedefleniyor.

Toygu Ökçün
2026 yılı, Türkiye tarımı için geleneksel yöntemlerin modern teknolojiyle optimize edildiği tarihi bir dönüm noktası oluyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu yılı "dijital dönüşüm" yılı ilan ederek; üretimden hayvancılığa, sulamadan ilaçlamaya kadar her alanda yüksek teknoloji kullanımını stratejik öncelik haline getirdi. Artık tarlalarda sadece traktör sesleri değil, otonom araçların, dronların ve yapay zeka algoritmalarının verimlilik hesapları duyulacak.

Gıda arz güvenliğini ulusal bir güvenlik meselesi olarak ele alan bu hamle, sadece verimliliği artırmakla kalmıyor, aynı zamanda doğal kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere sürdürülebilir bir miras bırakmayı hedefliyor. İşte Türkiye'nin tarımdaki "yüksek teknoloji" yol haritasının üç kritik ayağı...

TÜRKİYE'NİN AKILLI TARIM YOL HARİTASI

Veri Odaklı Tarım ve Türkiye’nin İlk "Dijital Toprak Haritası

Bakanlık, bu yıl bir ilke imza atarak Türkiye'nin Dijital Toprak Haritası'nı hazırlıyor. Bu harita, tarımsal üretimin "beyni" olacak: İllerin arazi kullanım planları bu haritaya göre yapılacak.

Üretim stratejileri belirlenirken en güvenilir ve güncel veri kaynağı bu dijital altyapı olacak.

Uydu teknolojileri sayesinde ekili alanlar ve doğal kaynaklar anlık olarak takip edilecek.

Yapay Zeka ve Tarım Teknolojileri Araştırma Merkezi Kuruldu

Tarımın sadece bir üretim alanı değil, yüksek teknolojili bir sektör olması için kurumsal altyapı güçlendiriliyor:

Kurulan yeni merkez, yapay zeka destekli uygulamalarla karar alma süreçlerini hızlandıracak.

Yıl içinde açıklanacak belge ile "akıllı tarım" ekosisteminin anayasası yazılacak.

Otonom araçlar, robotik uygulamalar ve sensör verileriyle gübrelemeden hasada kadar her aşama optimize edilecek.

YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA "AKILLI TARIM" SİSTEMLERİ

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla, teknolojik dışa bağımlılık minimize ediliyor:

Uydu görüntülerinden saha çalışmalarına kadar tüm veriler tek bir merkezde toplanıp analiz ediliyor.

VERİMLİLİK ARTIŞI

Bilgisayar destekli hayvancılık çözümleri ve dikey tarım sistemleri sayesinde kaynak kullanımı optimize ediliyor.

Üreticilerin değişen iklim koşullarına hızlı adapte olması sağlanırken, toprak ve su kaynakları teknolojik koruma altına alınıyor.

Kaynak: TRT Haber

