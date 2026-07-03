Yapay zekalı plaza çetesine darbe! 80 kişi gözaltında

İstanbul'un finans ve iş merkezi Maslak'ta, yapay zeka teknolojilerini paravan olarak kullanarak Avrupa genelinde devasa bir dolandırıcılık ağı kuran uluslararası suç şebekesi çökertildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yapay zekalı plaza çetesine darbe! 80 kişi gözaltında
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Çekya adli makamları ile Adalet Bakanlığı arasında yürütülen uluslararası adli yardımlaşma sonucu düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Maslak’taki lüks bir iş merkezini üs olarak kullanan yaklaşık 80 yabancı uyruklu şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Yapay zeka yazılımlarıyla ses ve senaryo üreten şebekenin, Avrupa genelinde gerçekleştirdiği milyonlarca avroluk vurgunun ve parayı aklama yöntemlerinin detayları adli dosyaya girdi.

YAPAY ZEKAYLA "POLİS, SAVCI, BANKACI" OLDULAR

Siber ve mali suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takibe göre, organize suç örgütünün kurduğu profesyonel teknolojik altyapının detayları şu şekilde deşifre edildi:

Aksan ve Dil Engelini Yapay Zekayla Aştılar: Merkezde çalışan yabancı uyruklu şüpheliler, özel olarak geliştirilmiş yapay zeka destekli ses ve dil yazılımları kullandı. Bu sayede aradıkları Avrupalı kurbanların ana dillerini ve yerel aksanlarını kusursuz şekilde taklit ettiler.

Resmi Makam Maskesi: Şebeke üyeleri, telefon görüşmeleri sırasında kendilerini kurbanlara Polis, Savcı, Asker ve Banka Görevlisi olarak tanıttı. Yapay zekanın sağladığı inandırıcılıkla çeşitli acil durum senaryoları üreten şebeke, mağdurları baskı altına alarak yüksek miktarlarda para talep etti.

KİRLİ PARA TRAFİĞİ: KRİPTO VARLIKLARLA İZ KAYBETTİRME OYUNU

Soruşturmanın en dikkat çeken boyutlarından biri ise elde edilen devasa haksız kazancın transfer ve aklama yöntemi oldu. Mali Suçları Araştırma ekiplerinin radarındaki trafik şu seyri izledi:

Geleneksel Hesaplardan Kriptoya Kaçış: Avrupa’daki mağdurlardan koparılan paralar ilk etapta şebeke kontrolündeki çeşitli banka hesaplarına havale ettirildi. Ardından, takibi zorlaştırmak ve finansal iz bırakmamak amacıyla bu paralar hızla kripto varlık platformlarına (kripto para) aktarıldı ve farklı soğuk/sıcak cüzdanlar arasında gezdirilerek izi kaybettirilmeye çalışıldı. Siber ve mali ekipler bu para trafiğini geriye dönük olarak didik didik inceliyor.

3 FARKLI ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN: DİJİTAL CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Soruşturmanın olgunlaşmasının ardından düğmeye basan emniyet güçleri, İstanbul'da belirlenen üç farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Maslak'taki ana merkez başta olmak üzere baskın yapılan adreslerde adeta bir dijital cephanelik ele geçirildi:

Çok sayıda yüksek performanslı bilgisayar ve cep telefonu
Yapay zeka algoritmalarının ve ses datalarının barındığı özel sunucu (server) sistemleri
Yüksek kapasiteli dijital depolama cihazları ve siber materyaller

Ele geçirilen bu verilerin, sadece Türkiye'deki değil, Avrupa genelinde sınır aşan siber suçlarla mücadele eden uluslararası adli makamların yürüttüğü soruşturmalara da doğrudan ışık tutacağı belirtildi. Türkiye ile Çekya arasındaki bu başarılı operasyon, küresel siber suç dünyasında yapay zekaya karşı yürütülen koordineli mücadelenin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.

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