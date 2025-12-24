Yapımcı Timur Savcı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, medya ve sanat dünyasının önemli isimlerine uzanmaya devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, Türkiye'nin önde gelen yapım şirketlerinden TİMS&B Prodüksiyonun CEO'su Timur Savcı gözaltına alındı.

ADLİ TIP'TA ÖRNEK VERECEK

Emniyet birimleri tarafından işlem yapılan ünlü yapımcının, soruşturma prosedürü gereği Adli Tıp Kurumu'na sevk edileceği öğrenildi. Savcı'nın burada uyuşturucu testi için saç ve kan örneği vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklama şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülmekte olan 2025/265190 soruşturma numaralı dosya kapsamında; TCK 190 ve 191 inci maddeler uyarınca Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından 24 Aralık 2025 tarihinde şüpheli Yusuf TİMUR SAVCI (TİMS&B Prodüksiyon CEO'su) talimatımız gereği İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmış olup; biyolojik materyallerden (kan, kıl vb ) numune alınması amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildikten sonra ifade alma işlemleri için Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir.

Soruşturma gizlilik ve titizlikle devam etmektedir."