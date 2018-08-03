banner982
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
F-35 ambargosundan sonra Türkiye'den yerli savaş uçağı adımı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
KHK ile rütbesi sökülen polis, tarihi eser kaçırırken yakalandı
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı
Bedelli askerlik Resmi Gazete'de yayımlandı

Yaptırımların ardından ABD Dışişleri'nden açıklama

Türkiye'ye yönelik yaptırımları konusunda bugün Singapur'da görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklamasının ardından, ABD'den bir açıklama daha geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ve ABD sorunu çözmek için çalışacak" denildi.

Yaptırımların ardından ABD Dışişleri'nden açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Türkiye ve ABD sorunu çözmek için çalışacak. Çavuşoğlu ve Pompeo pek çok konuda yapıcı bir görüşme yaptı" denildi.

Türkiye ile ABD arasında yaşanan, Rahip Brunson ile ilgili gelişmelerden sonra ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ardından yüz yüze yapılan ilk görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir araya gelmiş, Çavuşoğlu, 

"Biz Türkiye olarak sorunları diplomasi ve diyalogla çözmeyi arzu ettik, yaklaşımımız da böyle oldu. Tehdit dili ve yaptırımlarla sonuca varılmayacağını söyledik ve bugün de tekrarlandık. Bunun da anlaşıldığını düşünüyoruz.

Son derece yapıcı bir görüşme olduğuınu söyleyebilirim. Bir görüşmede bu krizlerin tamamının çözülmesi beklenemez. Ama yakın işbirliği içinde çalışmak konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç ve İdlib dahil, hangi adımları atabiliriz bunları değerlendirdik" açıklamasında bulunmuştu. 

Etiketler; #abd #yaptırım #dışişleri #açıklama
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.