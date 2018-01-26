Operasyonda yaralandı, tekrar gitmek için gün sayıyor. Tankçı Uzman Çavuş Alper Akpunar, Afrin operasyonunda yaralanınca Erzincan'daki baba ocağına götürüldü. Evi ziyaretçi akınına uğrayan asker, bir an önce iyileşip vatan nöbetine devam etmek istiyor.

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan tankçı uzman çavuş Alper Akpunar, göreve dönmek için sabırsızlanıyor.

"Vatan bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Ayağım iyileşir iyileşmez tekrar görev yerime döneceğim."



Akpunar, teröristlerin roketli saldırısında ayağından yaralandı. Hatay'daki ilk müdahalesinin ardından tedavisi için baba ocağı Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki evine götürüldü.

"Afrin'de gece gündüz demeden herkes görevinin başında, aynı şekilde inşallah ben de görevime döneceğim."



Ailesiyle özlem gideren Tankçı Akpunar'ın aklı hâlâ Afrin'de. Akpunar bir an önce iyileşip görevinin başına dönmek istiyor.

"Aileme kavuştum ama vatan bizi bekliyor gitmem lazım."





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