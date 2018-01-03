FETÖ'nün darbe girişiminde, İstanbul'daki FSM Köprüsü'nün kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşması tamamlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün (FSM) kapatılması sırasında çıkan olaylarda 3 kişinin şehit edilmesi, 49 kişinin de yaralanmasına ilişkin 15 tutuklu sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında 5 tutuklu sanık savunma yaptı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski yüzbaşı Bahadır Köse, Kuleli Askeri Lisesi'nde bölük komutanı olduğunu belirtti.

15 Temmuz’da kendilerinden 20.30 civarı eğitim elbiselerin giyinilmesinin istendiğini aktaran Köse, "Eğitim elbisemi giyinip okula geldiğimde, iç bahçede koşuşturma görmedim. Okul komutanının içtimada mühimmat ve silah alınmasını söylediğini öğrendim ve ben de zimmet karşılığı silahımı aldım. Yarbay Adnan Uygun bana terör saldırısı kapsamında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne gideceğimizi söyledi." şeklinde savunma yaptı.

Bahçede bulunan iki unimoga çok sayıda asker bindirildiğini dile getiren Köse, arkadaki araçta, araç komutanı olduğunu ve öndeki aracın komutanının sanık eski binbaşı Hanifi Ertosun olduğunu kaydetti.

Köprüye vardıklarını tek yönlü olarak yolu kapattıklarını söyleyen Köse, "Yolda bize soran vatandaşlara terör tehdidi nedeniyle yolu kapattığımızı söyledik. 4 tank da köprüye geldi ve onları konumlandırdık. Darbeden haberim yoktu. Vatandaşların ağzından duyunca darbe girişiminde bulunulduğunu öğrendim. Daha sonra karakola gittik ve karakolun içinde gözaltına alındık." iddiasında bulundu.



“Yarbay ve üsteğmenin ateş ettiğini gördüm”

Duruşmada savunma yapan astsubay Hilmi Ertuğrul da Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda tank komutanı olarak görev yaptığını, 15 Temmuz’da akşam saatlerinde 4 tank ile kışladan çıktıklarını anlattı.

Emirleri sanık eski üsteğmen Mustafa Ceyhan’ın verdiğini söyleyen Ertuğrul, "Ben en arkadaki tankın komutanıydım. FSM’ye doğru hareket ediyorduk. Ümraniye’de trafik sıkışıktı ve Mustafa Ceyhan’ın emriyle ters şeride girdik. En öndeki tankın bir araçla çarpıştığını gördük. Üsteğmen Ceyhan devam etmemizi istedi. 00.15 sıralarında FSM’ye vardık ve düzen almamız emredildi." diye konuştu.

Halkın slogan atarak tankların yanına geldiğini belirten Ertuğrul, sanık eski yarbay Adnan Uygun ve sanık eski üsteğmen Mustafa Ceyhan’ın ateş ettiğini gördüğünü söyledi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Ertuğrul, ateş etmediğini ve vatandaşa karşı tankı kullanmadığını savundu.



Vatandaşlar olduğu için yaralıya yardım etmemiş

Tutuklu sanık eski üsteğmen Mustafa Ceyhan da 4 tank ile birlikten çıktıklarını belirterek, şu şekilde savunma yaptı:

“Trafik sıkışık olduğu için ters şeride geçmeyi emrettim. Karşı şeride geçtikten sonra bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Araç solumuza çarptı ve savruldu. Hava yastıklarının açıldığını ve vatandaşların yardıma geldiğini gördüm. İnsanların yardım edeceğini düşünerek, tank şoföründen yola devam etmesini istedim. 00.15 civarların köprüye vardık, yarbay Adnan Uyguna bir emri olup olmadığını sordum. O da bizim Avrupa istikametine bakar şekilde tankları konumlandırmamızı istedi. Vatandaşların toplanması ve onların söylemesiyle darbe girişimini öğrendim. Terör saldırısı amacıyla köprüye gitmiştim."

Savunma yapan diğer 2 tutuklu sanık da üzerilerine atılı suçlamaları reddetti.

Duruşma yarına ertelendi. ​

