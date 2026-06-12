Yardım bahanesiyle para transferi! DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının kesilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Soruşturma kapsamında kentte önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

MASAK'A TAKILAN SAHTE YARDIM KILIFI

Operasyonun arka planında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından geriye dönük yürütülen finansal incelemeler yer aldı. MASAK incelemelerinde, DEAŞ ile iltisaklı olduğu değerlendirilen şahısların para transfer işlemlerine kasıtlı olarak insani yardım izlenimi verdiği belirlendi. Ancak para trafiğini yöneten bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun herhangi bir sivil toplum kuruluşunda resmi kaydının bulunmadığı ortaya çıkarıldı.

Ekiplerin tespitlerine göre zanlılar, para transferlerini daha önceden adli işlem kaydı bulunan çok sayıda kişi üzerinden gerçekleştirdi. Para gönderimlerinde dikkat çekmemek amacıyla işlem açıklamalarına "yardım, ihtiyaç sahibi abla için, kira yardımı, ihtiyaç" gibi ifadeler yazan zanlıların bu yöntemi, gönderilen meblağların büyüklüğü sebebiyle deşifre oldu. Ekipler, transfer edilen tutarların yüksekliğini göz önüne alarak söz konusu işlemlerin iddia edildiği gibi bir yardım kapsamında olmadığını doğrudan saptadı.

Şüphelilerin yakalandığı adreslerde emniyet güçleri tarafından kapsamlı aramalar gerçekleştirildi. Yapılan detaylı aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda delici ve kesici alet ile incelenmek üzere çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.