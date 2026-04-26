Yardım etmek isterken can verdi: 5 Çocuk babası kazayı görüp durunca yaşamını yitirdi

Aksaray’da devrilen tırı görerek yardıma duran vatandaşların aracına başka bir otomobilin çarpması sonucu 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Toygu Ökçün
Yardım etmek isterken can verdi: 5 Çocuk babası kazayı görüp durunca yaşamını yitirdi
Aksaray-Konya kara yolunun 19’uncu kilometresinde meydana gelen feci kaza, bir yardım çabasının büyük bir trajediye dönüşmesine neden oldu. Yollardaki dikkatsizlik ve zincirleme ihmaller, bir aileyi yasa boğarken iyilik yapmak isteyenlerin hayatını altüst etti.

YARDIM ÇABASI TRAJEDİYE DÖNÜŞTÜ

Kaza, Mustafa Ceylan’ın direksiyon hakimiyetini yitirdiği tırın refüje devrilmesiyle başladı. O esnada ailesiyle birlikte, eşinin kardeşinin düğününe katılmak üzere Bingöl’den Manisa’ya giden Mehmet Bingöl, devrilen tırı fark etti. İnsani bir refleksle yardım etmek amacıyla otomobilini durduran Bingöl ve ailesi, kısa süre sonra arkadan gelen büyük tehlikeden habersizdi.

HAC VE DÜĞÜN YOLCULARININ ACI BULUŞMASI

Mehmet Bingöl’ün yardım için durduğu sırada, hacca gidecek yakınlarını Aksaray’dan Konya’ya götüren Gökhan Tokdemir yönetimindeki otomobil, duran araca arkadan şiddetle çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken, düğün yolcuları ile hac yolcularının rotası hastanede kesişti. Kazada tır şoförü Mustafa Ceylan ile her iki araçta bulunan toplam 6 kişi yaralandı.

5 ÇOCUK BABASI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak durumu ağır olan 5 çocuk babası Abdullah Tokdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, emniyet güçleri feci kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İtalya'da yer yerinden oynadı! Hakem skandalı ve usulsüzlük iddiaları... 3 Maça soruşturma başladıİtalya'da yer yerinden oynadı! Hakem skandalı ve usulsüzlük iddiaları... 3 Maça soruşturma başladıSpor
Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor yaptırımPolisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye rekor yaptırımGündem
26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?26 Nisan 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?Ekonomi
