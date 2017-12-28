Tartışmalara neden olan tek tip kıyafet ile sivillere yargı muafiyeti düzenlemelerine yargı çevreleri tepkili. Ulusal Kanal'a bilgi veren yargı çevreleri, tek tip kıyafet uygulamasının geçmişte örnekleri olduğuna dikkat çekiyor, yargılamaları olumsuz etkileyeceğini belirtiyor. Kaynaklara göre, yargı muafiyeti maddesi de net değil

Olağanüstü Hal kararnamesiyle getirilen tek tip kıyafet ve yargı muafiyeti uygulamaları tartışılmaya devam ediyor. Yargı çevreleri düzenlemelere tepkili.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre yargı çevreleri, tek tip kıyafet uygulamasının geçmişte örnekleri olduğuna dikkat çekiyor. O dönemler yargılamalarda sorunlar yaşandığını belirten kaynaklar, bu süreçte de benzer olayların gündeme gelebileceğini, cezaların gecikebileceğini söylüyor.



Yargı çevrelerinde OHAL kararnamesinin 121'inci maddesi en çok tartışılan konuların başında geliyor. Darbenin bastırılmasıyla ilgili maddede zaman sınırlamasının yapılmaması ve ucu açık ifadelerin bulunması tepki çekiyor.



Maddenin 15 ve 16 Temmuz sonrasını da kapsadığına ilişkin yorumlanabileceğini ifade eden kaynaklar, düzenlemenin muğlak olduğu görüşünde.



Maddede değişikliğe gidilmemesi durumunda muğlaklıkları gidermek için içtihat yolu değerlendirilebilir. Bu kapsamda 15 ve 16 Temmuz 2016 tarihlerine vurgu yapılarak sınırlandırılamaya gidilebilir.



HABER: GÜRKAN DEMİR

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