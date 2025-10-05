Yargı paketi geliyor: Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı 11. Yargı Paketi taslağı, silahla ateş edenlere verilen cezaları ciddi şekilde artırıyor. Yerleşim yerlerinde silahla ateş açanlar artık 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabilecek.

AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler liderliğinde “11. Yargı Paketi” üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Kamuoyunda büyük yankı uyandırması beklenen düzenlemenin önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulması planlanıyor.

Hazırlanan teklif kapsamında Türk Ceza Kanunu (TCK) ve çeşitli yasalarda önemli değişiklikler yapılacak.

SİLAHLA ATEŞ EDENLERE CEZA KATLANIYOR

Mevcut yasal düzenlemeye göre, yerleşim yerlerinde silahla ateş açan kişilere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyordu.

Ekonomim'e göre, yeni düzenlemeyle birlikte bu sınırlar 1 yıldan 5 yıla kadar yükseltiliyor.

Böylece meskun mahalde silahla ateş eden bir kişi artık en az 1 yıl, en fazla 5 yıl hapis cezası alacak.

“KURUSIKI” SİLAHLA ATEŞ EDENLERE DE HAPİS CEZASI

Taslağa göre, kamuoyunda “kurusıkı” olarak bilinen ses ve gaz fişeği atabilen silahlarla ateş açanlara da hapis cezası geliyor. Bu kişiler, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Taslakta, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde silahla ateş açılması durumunda cezaların artırılacağı da yer aldı. Bu tür organizasyonlarda ateş edilmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılacak.

Yani, bu tür bir olayda sanık 1 yıldan 5 yıla kadar ceza alabilecekken, düğün veya benzeri toplu etkinliklerde bu ceza 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar çıkabilecek.

TRAFİKTE YOL KESME SUÇU ARTIK MÜSTAKİL BİR SUÇ OLACAK

Taslağın bir diğer önemli maddesi, trafikte yaşanan “yol kesme eylemleri”yle ilgili. Yeni düzenlemeyle, bu tür olaylar Türk Ceza Kanunu’nda müstakil bir suç olarak tanımlanacak.

Hukuka aykırı şekilde bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Eğer bu kişiler araçları gitmekte olduğu yerden başka bir yere götürürse, bu durumda ceza 2 yıldan 5 yıla kadar çıkacak.

