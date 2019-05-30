Türkiye Barolar Birliği'nin de katkı verdiği Türk Yargısının yeni yol haritasını oluşturan Yargı Reformu Strateji Belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamayı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Erdoğan, hukuk fakültelerinin eğitim süresinin 5 yıla çıkartılacağını, avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı verileceğini ifade etti.

Yargıda yeni yol haritası belirlendi.Merakla beklenen Yargı Reformu Strateji belgesi “Güven veren ve erişilebilir bir adalet sistemi” vizyonuyla açıklandı. Belge, Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri çerçevesinde ilki 2009, ikincisi 2015 yılında açıklanan yargı reformlarının üçüncüsünü oluşturuyor.Türkiye Barolar Birliği'nin katkılarıyla Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2019-2023 dönemini kapsayan strateji belgesini, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıkladı.9 madde, 63 hedef ve 256 faaliyeti kapsayan belge ile hukuk fakültelerinin eğitim süresi arttırılıyor, avukatlar için sınav şartı ve yeşil pasaport hakkı getiriliyor.Yargı Reformu Strateji Belgesi, hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve genişletilmesi amacıyla mevzuat değişiklikleri yapılmasını öngörüyor. Bu çerçevede, standartların yükseltilmesine yönelik mevzuat paketleri hazırlanacak.Hakim ve savcıların mesleki açıdan güçlendirilmesi hedefiyle ilk defa “coğrafi teminat” sistemi getirilecek.Belgede uzun süren davalara da yer verildi.Çocukların yargılanması konusunda da yeni düzenlemeler var.Yargı reformu kapsamında noter sayısı da arttırılıyor.