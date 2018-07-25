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Yargıda Adnan Oktar depremi: Emekliliğini istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, korumasının Adnan Oktar operasyonunda tutuklanmasının ertesi günü emeklilik dilekçesi verdi.

Yargıda Adnan Oktar depremi: Emekliliğini istedi

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu'nun koruması polis memuru Özdemir Uygun, Adnan Oktar Operasyonu kapsamında dün tutuklandı.

Tutuklama kararının ardından Başsavcı Salihoğlu bugün emekliliğe ayrıldı.

Salihoğlu'nun istifa dilekçesinde "Birdenbire Emekli olmak insanların aklına soru işareti getirse de gönül rahatlığı içinde arkama baktığımda aydınlık yüzler gördüm ve bu şekilde emekliliğe karar verdim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Açıklamasında, 1979 yılında mesleğe başladığını, Erzincan, Çankırı ve Kahramanmaraş’ta görev yaptıktan sonra 1991 yılında İstanbul’a geldiğini belirten Salihoğlu, "Bugün ailemin onayı ile görevi bırakmak ve Emekli olmak ihtiyacını hissettim" diye konuştu.

Cumhuriyet

Etiketler; #adnan oktar #hadi salihoğlu
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