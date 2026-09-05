Yargıdan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Mahkeme o fesihi iptal etti

Yerel İş Mahkemesi'nin "güven ilişkisi zedelendi" diyerek haklı bulduğu işten çıkarma kararını bozan Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 7. Hukuk Dairesi, işçinin özel yaşamına ilişkin fiillerinin kural olarak işverenin yetki alanı dışında kaldığına hükmederek mühendisin işe iadesine karar verdi.

YEREL MAHKEME İŞVERENİ HAKLI BULMUŞTU

Olay sonrası iş akdi feshedilen mühendis, davanın ceza yargılaması tamamlanmadan ve masumiyet karinesi çiğnenerek sonuçlandırıldığını, eylemin işyeri ortamına hiçbir olumsuz yansıması olmadığını savundu. Şirkette yalnızca kendi iş akdinin feshedilip diğer tarafın çalıştırılmaya devam edilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu öne süren mühendis işe iade talebinde bulundu.

Davalı işveren ise işyeri dışında bile olsa böylesi bir darp vakasının çalışma ilişkisindeki karşılıklı güven zeminini yok ettiğini savundu. İlk derece mahkemesi işverenin haklı olduğuna hükmederek davayı reddetti; dosya istinafa taşındı.

BAM'DAN TARİHİ İÇTİHAT: İŞÇİNİN ÖZEL HAYATI İŞVERENİN MÜDAHALE ALANI DIŞINDADIR

İtirazı değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak milyonlarca çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren hukuki kriterleri tek tek sıraladı:

İşçinin özel hayatındaki eylemlerin kural olarak işverenin denetim ve müdahale alanında yer almadığı, salt özel yaşam alanında kalan olayların kendiliğinden geçerli bir fesih gerekçesi oluşturamayacağı vurgulandı.

Özel yaşamda meydana gelen bir olayın iş akdinin feshine gerekçe yapılabilmesi için; bu olayın işyeri barışına, çalışma ortamının huzuruna veya işin yürütümüne somut, açık ve belirgin biçimde zarar verdiğinin işveren tarafından kesin delillerle kanıtlanması gerektiğinin altı çizildi.

Dosya kapsamındaki tanık ifadelerinde ve delillerde olayın işyerinde huzursuzluğa yol açtığına dair hiçbir veri bulunmadığı saptandı.

FARKLI BİRİMLERDE ÇALIŞIYORLARDI, SON ÇARE İLKESİNE UYULMADI

Yüksek mahkeme, tarafların durumuna ve fesih usulüne ilişkin dikkat çeken diğer ihlalleri de karara bağladı:

Davacı mühendis ile dava dışı çalışan kişinin şirkette tamamen farklı departmanlarda görev yaptığı, fiilen birlikte çalışmadıkları kaydedildi.

İşverenin derhal fesih yolunu seçtiği, görev yeri değişikliği gibi daha hafif ve koruyucu tedbirleri hiç değerlendirmediği, dolayısıyla iş hukukunun en temel kurallarından biri olan "feshin son çare olması" (ultima ratio) ilkesine aykırı davrandığı belirtildi.

Çalışanın savunmasının alelacele disiplin kurulu toplantısı sırasında alınmasının yasal savunma hakkı yükümlülüğünü karşılamadığı, çalışana isnat edilen eylemin önceden açıkça bildirilerek etkili savunma hakkı tanınmadığı tespiti yapıldı.

MÜHENDİS İŞE İADE EDİLDİ VE YASAL TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ

Tüm dosya kapsamını inceleyen istinaf dairesi, ispat yükünün işverende olduğunu hatırlatarak geçerli fesih koşullarının oluşmadığını bildirdi. Yerel mahkemenin ret kararını bozan BAM, davanın kabulüyle birlikte davacının işe iadesine ve yasal haklarının ödenmesine kesin olarak hükmetti.