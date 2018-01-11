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Yargıtay Başkanı Cirit: FETÖ hukuku silah gibi kullandı

Türkiye Barolar Birliği'nden 16 Nisan'da kabul edilen Anayasa'nın yeniden düzenlemesi çağrısı geldi. Açıklamayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yaptı. Feyzioğlu'na göre, yeni anayasa metniyle Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun da yapısı değiştirilmeli.

Türkiye Barolar Birliği, 16 Nisan 2016'da kabul edilen Anayasa'nın yeniden düzelmesi için çağrı yaptı.

Açıklama Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan geldi. Ankara Barosu öncülüğünde düzenlenen 10'uncu Uluslararası Hukuk Kurultayı'nda konuştu Feyzioğlu. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasını istedi.

Hukuk Kurultayı'nda Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit de bir konuşma yaptı. Açılış konuşmacıları arasında bulunan Cirit, FETÖ'nün yargıya verdiği tahribatı değerlendirdi.

Türkiye Barolar Birliği'nde yapılan Hukuk Kurultayı, 14 Ocak Pazar akşamına kadar sürecek. Hukuk ve yargı alanında olan birçok konu, uzman kişilerce çalıştay ve oturumlarda ele alınacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hakimler ve savcılar kurulu #Metin Feyzioğlu #anayasa #Türkiye Barolar Birliği #fetö #Yargıtay Başkanı Cirit
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