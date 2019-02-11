İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay başkanlığına yeniden seçildi. Tek aday olarak seçime giren Cirit 363 oy aldı. Seçim sonrası bir teşekkür konuşması yapan Cirit, “Yargıya güveni daha da yükseklere çıkartacağız. Halkımızın güvenine layık olacağız" ifadelerini kullandı. Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cirit'i telgraf göndererek tebrik etti.

İsmail Rüştü Cirit yeniden Yargıtay başkanı seçildi.



Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.



Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi.



Seçim sonrası bir konuşma yapan Cirit, Yargı’ya güveni daha da sağlamlaştıracaklarını söyledi.



Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, emekliye ayrılacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.



Burhaniye'de 23 Mart 1955'te dünyaya gelen Cirit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1978 yılında mezun oldu.



Yargıtay üyeliğine 2004'te seçilen Cirit, 2011'de Yargıtay 13'üncü Ceza Dairesi Başkanlığı'na, 10 Şubat 2015'te ise Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçilmişti.





İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT KİMDİR



İsmail Rüştü Cirit (d. 23 Mart 1955, Burhaniye, Balıkesir) Türk hakim.



İzmir Namık Kemal Lisesi'ni bitirdi. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlamış ve çeşitli yerlerinden hakimlik görevlerinde bulundu. Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken 19 Temmuz 2004 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçildi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 10 Mart 2011 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi. 10 Şubat 2015 tarihinde 280 üyenin oyunu alarak Yargıtay Başkanlığına seçildi.



Evli ve üç çocuk babasıdır.



ERDOĞAN'DAN TEBRİK



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Rüştü Cirit'i tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Yargıtay Başkanlığına tekrar seçilen Cirit'e telgraf gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telgrafta Cirit'i tebrik ederek, kendisine başarı dileklerini iletti.

