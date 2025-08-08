Yargıtay Başsavcılığı’ndan Narin Güran cinayeti davası için onama talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır’da 2024 yılında cinayete kurban giden Narin Güran davasında verilen cezaların onanmasını istedi.

Başsavcılık, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2024’te karara bağlanan ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesince uygun bulunan hükümlere ilişkin tebliğname hazırladı.

Tebliğnamede, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran için verilen ağırlaştırılmış müebbet, komşuları Nevzat Bahtiyar için ise verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası kararlarının onanması talep edildi.

“SUÇ VASFINDA İSABETSİZLİK YOK”

Tebliğnamede, Nevzat Bahtiyar hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunun doğru şekilde tayin edildiği belirtilerek, “çocuğu kasten öldürme” suçlamasına ilişkin temyiz taleplerinin reddi istendi.

Sanık Yüksel, Enes ve Salim Güran’a ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet cezalarının da kanuna uygun olduğu vurgulandı.

TEMYİZ KARARLARINA RET TALEBİ

Tebliğnamede, sanık avukatlarının “soruşturmanın etkin yürütülmediği”, “ölüm nedeninin belirlenemediği” ve “hükmün somut gerekçelere dayanmadığı” yönündeki temyiz itirazlarının yerinde bulunmadığı ifade edildi.

Başsavcılık, temyiz itirazlarının reddedilerek hükümlerin onanmasına karar verilmesini talep etti. Tebliğname, nihai karar için Yargıtay 1. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos 2024’te kaybolan 17 yaşındaki Narin Güran’ın, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 kişiden, aralarında ailesi ve komşularının da bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Aralık 2024’te karar vererek 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Cinayete ilişkin 15 sanık hakkındaki yargılama ise sürüyor.