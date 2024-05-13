Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 adaydan birini seçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oyu alan 5 isim belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 gün içinde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Yusuf Kuzu'dan birini seçecek.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için adaylar netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 adaydan birini seçecek
Editör: Yasin Kerim Aşan
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2020'de 4 yıllığına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Bekir Şahin'in görev süresi haziran ayında dolacak. Bekir Şahin'in görev süresinin dolacak olması sebebiyle Yargıtay üyeleri, yeni Başsavcı adaylarını belirlemek için sandık başına gitti.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafındanyapılan seçime 8 aday katıldı. Seçim sonucunda, Yaşar Şimşek 86, Muhsin Şentürk 77, Hakan Yüksel 56, Mustafa Erol 33, Yusuf Kuzu ise 31 oy aldı. Söz konusu 5 isim Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı adayı olarak belirlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 5 ADAYDAN BİRİNİ SEÇECEK

Yargıtayda yapılan seçim sonucu en çok oyu alan 5 üye, Başsavcılık görevi için aday gösterilmiş sayılıyor.

Bundan sonraki süreçte, adayların ismi sıralı liste halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıralamaya ve aldıkları oya bakmadan, 15 gün içinde adaylardan birini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçecek.

Yeni seçilecek başsavcı, yaş haddinden emekliye ayrılmazsa 4 yıl görev yapacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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