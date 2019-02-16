Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in adını kullanan otomobil markası davalık oldu. Devrim, Yargıtay kararıyla Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi. Alınan kararla birlikte "Devrim" ismi başka markada da kullanılmayacak

Bir otomotiv markası, Türkiye'nin ilk yerli otomobili "Devrim"in adını kullanınca davalık oldu. Davanın neticesinde Yargıtay, Devrim'i koruma altına aldı.



Devrim 1961'de Devlet Demiryollarının teknik imkanlarıyla yapıldı. Türkiye'nin ilk yerli otomobili, Yargıtay kararıyla Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi.



Davalık olan otomobil markası, Devrim ibaresinin ürettiği araçların modellerinden biri olduğunu savunarak, davanın reddini istedi.



Ankara 3'üncü Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, "Devrim" marka tescilinin kanuna aykırı olmadığına hükmetti.



Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11'inci Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.



Alınan kararla birlikte "Devrim" ismi başka markada da kullanılmayacak.



ulusal.com.tr

