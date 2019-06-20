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Yargıtay'dan kurumsal kapasite projesi

Adalet kurumları, “Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projesi için bir araya geldi. Projenin açılışında konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, “Adli yargıda hizmet kalitesini daha üst standartlara taşıyacağız” dedi.

Yargıtay'dan kurumsal kapasite projesi

Yargıtay Başkanlığı, AB ve Avrupa Konseyince "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi için açılış konferansı düzenledi.

Konferansa Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit katıldı. Toplantıya bakanlık yetkilileri, akademisyenler, Türkiye Barolar Birliği, yabancı misyon temsilcileri, Türk yargısı temsilcileri de yer aldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, projenin açılış programı öncesi bir basın toplantısı düzenledi.

Cirit, projenin hedefinin adli yargıdaki kaliteyi yükseltmek olduğunu ifade etti.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #yargıtay
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