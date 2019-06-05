Yargıtay, Lig TV'den izinsiz maç izleten kahveciye Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre verilen cezayı bozdu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kıraathane sahibi, müşterilerine Lig TV yayınlarını izinsiz izletti.



Bireysel aboneliği olmadığı halde "dekoder"e müdahale ederek Lig TV yayınlarını izinsiz izleten kahveci hakkında dava açıldı.



Bafra 2. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan işletme sahibine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun "Manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz" başlıklı 71. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ceza verildi.



Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 19. Ceza Dairesi, işletmeciye verilen cezayı bozdu.



Dairenin gerekçesinde, bireysel aboneliği olmadığı halde dekodere müdahale ederek Lig TV yayınlarını işlettiği kıraathanede izinsiz izleten sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 163/2. maddesinde düzenlenen "Karşılıksız yararlanma" suçunu oluşturduğuna hükmedildi.



Gerekçede, bu gözetilmeden, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1 maddesi gereğince ceza verilmesini bozma nedeni yapıldı.



TCK'nin 163/2. maddesi "Telefon hatlarıyla frekanslarından veya elektro manyetik dalgalarla yapılan şifreli veya şifresiz yayınlardan sahibinin rızası olmadan yararlanan kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır" hükmünü içeriyor.



5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71/1. maddesinde ise "Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur." hükmü yer alıyor.