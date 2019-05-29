Yargıtay, PKK'lılara erzak ve yaşam malzemesi verenlerin, "terörizmin finansmanı" suçunu oluşturduğuna karar verdi. Gerekçede, "Yardımlar, teröristlerin eylem kapasiteni yükseltmesine katkı sağlamaktadır." denildi.

Teröriste erzak vermek "terörizmin finansmanı" suçuna girecek.



Kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verdi. Terör örgütü PKK mensuplarına erzak ve yaşam malzemesi veren köylülerin eylemlerinin, "terörizmin finansmanı" suçunu oluşturduğuna hükmedildi.



Kahramanmaraş'ta teslim olan bir terörist, örgüt içinde bulunduğu dönemde kendilerine yardımcı olanları gösterebileceğini belirtti. İtiraflarda bulundu. O köylüler tespit edildi. Ardından üç köylüye "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan dava açıldı. Sanıklar, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Örgüte yardım ettikleri gerekçesiyle çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.



Kararın temyiz edilmesi üzerine, dosya Yargıtay 9. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma sonrası dosyayı tekrar görüşen yerel mahkeme, sanıkların eylemlerinin, "terörizmin finansmanı suçunu oluşturduğuna" karar verdi.



Bu kararın da temyiz edilmesi üzerine dosya 2016'da Yargıtay 16. Ceza Dairesine iletildi. Daire, bu kez yerel mahkemenin kararını onadı.



Bu kez Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daire kararına itiraz etti. Bunun üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulunca ele alındı. Ve Ceza Genel Kurulu son sözü söyledi. PKK'lılara erzak ve yaşam malzemesi verenlerin, "terörizmin finansmanı" suçunu oluşturduğuna kararı verildi.



Kurulun gerekçesinde, "Teröriste yapılan yardımlar terör örgütünün eylem kapasiteni yükseltmesine katkı sağlamaktadır." denildi. Gerekçede, "Terör örgütüne isteyerek erzak, yaşam malzemesi ve para temin edilmesinin fon sağlanması niteliğinde olduğu ve eylemin terörizmin finansmanı suçunu oluşturacağı anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.



Bu kapsamda teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.





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