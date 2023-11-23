Yargıtay HEDEP İsmini Kabul Etmedi

Yargıtay, Yeşil Sol Parti’nin adını Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi olarak değiştirmesi üzerine belirlediği kısaltma olan HEDEP'i kabul etmedi. Kararda, kısaltmanın, daha önce kapatılan Halkın Demokrasi Partisi'nin kısa adı olan HADEP'i andırdığı belirtildi.

Yargıtay HEDEP İsmini Kabul Etmedi

Yargıtay HEDEP ismini kabul etmedi.

PKK’nın siyasi uzantısı HDP, Anayasa Mahkemesi'nde süren kapatma davası nedeniyle, isim değiştirerek seçimlere Yeşil Sol Parti ile katıldı.

Seçimlerin ardından yapılan kongrede, partinin yeni adının Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, kısaltmasının ise HEDEP olmasına karar verildi.

Ancak bu karar Yargıtay'dan döndü. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HEDEP olarak belirlenen kısa adı, 1991 yılında "terörün odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatılan HADEP'i andırdığı gerekçesiyle uygun görmedi.

Karar, HEDEP'e bildirildi ve partiden kısaltmanın değiştirilmesi istendi.

# yargıtay # hdp # HEDEP
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