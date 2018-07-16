Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye atadı. Yeni üyelerin arasında kritik FETÖ davaları ve soruşturmalarına bakan hakim ile savcılarının da olması dikkat çekti.

Yüksek yargıda yeni atamalar yapıldı.



Olağanüstü Hal Kararnamesiyle Yargıtay ve Danıştay'a yeni üyeler atanmasına ilişkin karar hayata geçirildi.



Karara göre Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay'a 100, Danıştay'a ise 12 yeni üye atadı.



Yeni üyeler arasında ise dikkat çeken isimler yer aldı.



FETÖ örgüt çatı iddianamesini yazan Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun Yargıtay üyesi oldu. Coşkun'un yanı sıra Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ergün Şahin de üye olan isimler arasında yer aldı. Şahin, bir dönem Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili sıfatıyla 15 Temmuz darbe soruşturmalarını da yürütmüştü.



Yargıtay'a üye olarak seçilen bazı isimler ise şöyle;



Böcek Davası ve KPSS'de soruların çalınması davası gibi kritik davalara bakan Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Üyeleri Numan Kılıç ve Cafer Aşık da yeni üyeler arasında yer aldı.



28 Şubat kumpas davasına bakan Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Üyesi Turhan Kök'ün de Yargıtay'a üye olarak seçilmesi dikkat çekti. Davada 21 kişiye müebbet hapis cezası verilmişti.



Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarından ve Yargıda Birlik Derneği Başkanlık Divanı Üyesi Musa Heybet Danıştay'a seçilen 12 üyeden biri oldu.



ulusal.com.tr