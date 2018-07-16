HSK tarafından 696 sayılı KHK uyarınca Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye seçildi.

Yargıtay ve Danıştay'daki iş yükü nedeniyle yeni üyelerin atanması ve dairelerin kurulması amacıyla çıkarılan 696 sayılı KHK gereği, Yargıtaya 100, Danıştaya 16 yeni üyelik kadrosu ihdas edilmişti.



Danıştaya ihdas edilen kadroların 4'ü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 üyenin ise idari yargı hakimleri arasından HSK tarafından seçilmesi öngörülüyordu.



Alınan bilgiye göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), üyelik seçimiyle ilgili çalışmalarını tamamladı. Yargıtaya 100, Danıştaya 12 yeni üye seçildi.



Yeni üyelerin göreve başlamasının ardından Yargıtay ve Danıştayda üyelerin daireleri ile iş bölümünün yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.



Yeni üyelerin isimleri, HSK'nin internet sitesinde yayımlanacak.