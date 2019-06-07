Yargıdan, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürüten yüz binlerce çalışanı ilgilendiren önemli bir karar geldi. Sürekli gece görev yapan işçinin istifasına "Haklı fesih" diyen Yargıtay, işçilerin en fazla 2 hafta gece çalıştırılabileceğine hükmetti. Yüksek mahkeme, ayrıca işçinin kıdem tazminatını reddeden yerel mahkeme kararını da bozdu

Yargıtay, sürekli gece çalıştırılan işçinin istifasına "haklı nedenle fesih" dedi.



Gaziantep’te bir otelde aşçılık yapan işçi, sürekli gece çalışması nedeniyle rahatsızlandı. İşverene gündüz çalışmak istediğini söyledi. Gündüz çalışma talebi reddedilen işçi, istifa ederek kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için konuyu yargıya taşıdı. Gaziantep 3’üncü İş Mahkemesi’nde görülen davada; davalı işveren, iş yerinin otel olduğunu, 24 saat hizmet verildiğini, işçinin gece vardiyasında çalışmak istemediğini beyan ederek istifa ettiğini öne sürdü. Bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamadığı iddiasında bulundu. Yerel mahkeme, işçinin kıdem tazminatı alacağının ödenmesi istemini reddetti.



Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 22’inci Hukuk Dairesine geldi. Daire, işçinin iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini kabul etti, yerel mahkeme kararını hatalı bularak kararı bozdu. Kararda, Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7’inci maddesindeki düzenlemelere vurgu yapıldı.



Gece postalarındaki işçilerin 7,5 saatten fazla çalıştırılmasının yasak olduğuna işaret edilen kararda, turizm hizmeti yürütülen işlerde ise işçinin yazılı onayı ile bu sürenin aşılabileceği belirtildi.



Yönetmeliğin 8’inci maddesine de vurgu yapılan kararda, işçi postaları çalıştırılarak yürütülen işlerde işçilerin en fazla iki hafta gece çalıştırılabileceği ifade edildi.



Bu karar; turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürüten işçiler için emsal niteliği taşıyor.



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