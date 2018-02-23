Adana'da kız arkadaşının üzerine tuz ruhu döküp sırtından bıçakladığı iddiasıyla 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen sanık, Yargıtayın kararı bozmasının ardından 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, yeniden yargılanmaya başlayan tutuklu Kadir Koç ile avukatı katıldı.



Mahkeme Başkanı, Yargıtay 1.Ceza Dairesinin daha önce sanığa verilen 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasıkararını "haksız tahrik indirimi uygulanması" nedeniyle bozduğunu, yeni verilecek kararda bu indiriminin uygulanmamasını istediğini belirtti.



Savcı, mütalaasında, sanık Koç'un, T.C. ile evlenmek için anlaştığını, müştekinin başka erkeklerle gezdiğinden şüphelenerek tartıştıklarını kaydetti. Tartışma sırasında sanığın T.C'nin üzerine yanıcı madde atıp 8 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiğini dile getiren savcı, Yargıtay bozma ilanının da dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve indirim yapılmamasını istedi.



Koç ise savunmasında, T.C. ile evlenmeyi düşündüklerini ifade etti.

T.C'nin başka erkeklerle ilişkisi olduğunu öğrendiğini ileri süren Koç, "T.C. ile buluştuk. Çalıştığım iş yerimdeki ustam tuvalet temizliği için tuz ruhu almamı söylemişti. Bana, 'Demek ki olanları öğrendin sen de baban da kerizsiniz.' deyince öfkelendim. Elimdeki tuz ruhunu üzerine doğru döktüm. Elbisesine geldi. Kaçarken 'Seni de babanı da vurdurtacağım.' deyince arkasından gittim, üzerimdeki ekmek bıçağını kendisine salladım. Bıçakla kaç defa vurduğumu hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.



Mahkeme heyeti, Koç'a 12 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde 9 Nisan 2014'te Kadir Koç, evlenmeyi düşündüğü otel çalışanı kız arkadaşı T.C'nin üzerine tuz ruhu döküp, bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Koç, yargılandığı Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Nisan 2015'te "haksız tahrik altında suçu işlediği" gerekçesiyle 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.