Yargıtay kararları onamıştı: Narin Güran cinayetinde gelişme

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Ceza Dairesi'nin yerel mahkemenin hapis cezası hükümlerini hukuka aykırı bulmasının ardından, tutuksuz 12 sanık ile adli süreçteki 3 çocuğun yargılanmasına Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

MAHKEMEDE NELER YAŞANDI?

Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen kapalı duruşmaya, 7 sanık ile adli süreçteki 2 çocuk ve avukatları katıldı.

Savcılığın Görüşü: Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Savunmalar ve Beraat Talebi: Duruşmada hazır bulunan sanıklar ve suça sürüklenen çocuklar ile avukatları savunma yaparak, müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Duruşmanın Ertelenmesi: Mahkeme heyeti, diğer sanıkların ve adli süreçteki çocuğun savunmalarının alınması ile eksik hususların tamamlanması amacıyla duruşmayı 27 Kasım tarihine erteledi.

DAVA SÜRECİNİN GEÇMİŞİ VE CEZA BİLANÇOSU

Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetinde adli süreç adım adım ilerlemişti:

"Suçluyu Kayırma" Davası: İlk derece mahkemesince 30 Mayıs 2025'te karara bağlanan davada, 12 sanık ile 3 çocuk hakkında 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mahkeme, Birsen, Fuat ve Maşallah

Güran ile Hediye Güran'a 3 yıl 6 ay; Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran'a 3'er yıl hapis cezası vermişti. Adli süreçteki R.A. (16) 1 yıl 3 ay, M.G. (16) ve İ.K. (17) ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi bu kararları hukuka aykırı bulmuştu.

Ağırlaştırılmış Müebbetler Onandı: Cinayetin asli failleri olarak yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Nevzat Bahtiyar'ın Cezası Artırıldı: Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından "nitelikli kasten öldürmeye yardım" kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle bozulmuş; yapılan yeniden yargılamada Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.