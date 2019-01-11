Yargıtay raporu olumlu ancak kıdemde asıl tehlike, belirli süreli iş sözleşmeleri.
AKP Hükümeti’nin Yeni Ekonomi Programı’nda yer alan kıdem tazminatının fona devredilmesi konusu Yargıtay’a soruldu.
Yargıtay hazırladığı üç sayfalık raporda, “kıdem tazminatı fonu işçinin aleyhine” dedi.
Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç, Yargıtay’ın kıdem raporunu Ulusal Kanal’a değerlendirdi.
Koç, belirli süreli iş sözleşmelerine dikkat çekti.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
Yargıtay, “Kıdem Tazminatı Fonu işçinin aleyhinde” dedi. Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Yıldırım Koç raporu, “Çok olumlu” sözleriyle değerlendirdi. Koç, Kıdem tazminatı hakkına yönelik gerçek tehlikeye de dikkat çekti.
Yargıtay raporu olumlu ancak kıdemde asıl tehlike, belirli süreli iş sözleşmeleri.