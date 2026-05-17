Yargıtay nafaka için o sınırı çizdi: Artık tek kuruş ödenmeyecek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında yoksulluk nafakasına ilişkin dikkat çeken bir karara imza attı.

Daire, düzenli geliri bulunan eşe yoksulluk nafakası bağlanmasını hukuka aykırı buldu ve yerel mahkemenin kararını bozdu.

İstanbul’da yaşayan D.Z., eşinden boşanmak için dava açtı. Davalı kadın L.Z. ise karşı dava açarak evlilikte eşinin de kusurlu olduğunu ileri sürdü.

Davaya bakan İstanbul 11. Aile Mahkemesi, davacı erkek D.Z.’nin daha ağır kusurlu olduğuna hükmederek tarafların boşanmasına karar verdi.

MAHKEME YOKSULLUK NAFAKASINA HÜKMETTİ

Mahkeme ayrıca kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmetti.

Karara yapılan istinaf başvurusu sonrası dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkeme kararını uygun buldu.

Bunun üzerine davacı D.Z., kusur belirlemesi ve nafaka yönünden verilen kararı temyize taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma ve diğer hususlara ilişkin kararları onadı ancak yoksulluk nafakası yönünden yerel mahkeme kararını bozdu.

“YOKSULLUĞA DÜŞECEK OLMASI GEREKİR”

Kararda Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesine atıf yapıldı.

Yargıtay kararında, “Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir.” değerlendirmesine yer verildi.

Dosyada yer alan bilgilere göre davalı kadının yurt dışından emekli olduğu ve düzenli gelirinin bulunduğu belirtildi.

Kararda, kadının boşanma nedeniyle yoksulluğa düşmeyeceğinin anlaşılmasına rağmen nafaka bağlanmasının usul ve kanuna aykırı olduğu ifade edildi.

Yargıtay kararında, “Davalı kadının yoksulluk nafakası talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulü bozmayı gerektirmiştir.” denildi.