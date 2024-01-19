Yargıtay'a yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu

Yargıtay üyeliğine seçilen Hasan Yılmaz, Ahmet Akça, İsmail Uçar ve İhsan Kamil Akçadırcı'nın görev yapacakları daireler belirlendi.

Yargıtay'a yeni atanan 4 üyenin görev yerleri belli oldu
Son Güncelleme:

Edinilen bilgiye göre, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) 17 Ocak'ta Yargıtay üyeliğine seçilen 4 yeni üyenin görev yerlerini yaptığı toplantıda belirledi.

Dairelerin iş, ihtiyaç ve kadro durumu göz önünde bulundurularak eski Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz ile eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar 1. Hukuk Dairesine, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça 7. Ceza Dairesine, eski İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili İhsan Kamil Akçadırcı ise 5. Ceza Dairesine görevlendirildi.

Konut satışları düşüyor mu? TÜİK açıkladıKonut satışları düşüyor mu? TÜİK açıkladıEkonomi
# yargıtay
Çok Okunanlar
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Japon uzman açıkladı! O ilçe depremde güvenli
Japon uzman açıkladı! O ilçe depremde güvenli
Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
Enfeksiyon hastalıkları tırmanışa geçti! Sürekli çoğalıyor! Sağlık Bakanı Koca açıkladı!
Sakın bunları kullanmayın! Beyni öldürüyor, inmeye neden oluyor!
Sakın bunları kullanmayın! Beyni öldürüyor, inmeye neden oluyor!
Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak...
Meteoroloji uyardı: Şiddetli rüzgar ve sağanak...
Öne Çıkanlar Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzayda ne yiyecek? İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı Uzayda ne yiyecek?