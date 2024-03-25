Yargıtay'da seçimin ilk turunda sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılmaya başlanan 5 adaylı seçimlerin ilk turunda sonuç çıkmadı. Hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

Yargıtay'da seçimin ilk turunda sonuç çıkmadı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi doldu. Mehmet Akarca'nın görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Başkanlığı için bugün 5 adaylı seçimler yapılmaya başlandı.

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk turunda Yargıtay Başkanı Akarca 88, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 50, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 70, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 71, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 47 oy aldı.

Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek.

Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yargıtay # seçim
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