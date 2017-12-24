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Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek

OHAL kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK ile özellikle yüzlerce sanıklı darbe girişimine ilişkin davaların Yargıtaydaki temyiz incelemelerinin duruşmasız, dosya üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.

Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile özellikle yüzlerce sanıklı darbe girişimine ilişkin davaların Yargıtaydaki temyiz incelemelerinin duruşmasız, dosya üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.
OHAL kapsamında hazırlanan 696 sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarının yargılandığı darbe davalarında sanık sayılarının fazlalığı nedeniyle Yargıtaydaki temyiz incelemesi usulünde değişikliğe gidildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun "duruşmalı inceleme"yi düzenleyen maddesinde KHK ile yapılan değişiklikle Yargıtaydaki temyiz incelemesinin duruşmasız, dosya üzerinden yapılmasına olanak sağlandı.

Mevcut düzenlemede Yargıtaydaki temyiz incelemeleri 10 yılın üzerinde hapis cezasını gerektiren suçlarda duruşmalı görülüyordu.

Değişiklikle 10 yıl veya daha fazla hapis cezasına ilişkin hükümlerde, Yargıtay, uygun görmesi halinde incelemeyi duruşma yoluyla yapabilecek.

Açık cezaevinde infaz 5 yıl daha uzatıldı
696 sayılı KHK ile ayrıca 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un geçici 3. maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik yapıldı.

Terör suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar haricinde, kasıtlı suçlardan dolayı üç yıl veya daha az, taksirli suçlardan dolayı beş yıl veya daha az hapis cezasına mahkum edilenler ile adli para cezasının infazı sürecinde tazyik hapsine tabi tutulanların cezalarının açık cezaevlerinde infaz edileceğine ilişkin kanun hükmünün 31 Aralık 2017'ye kadar uygulanacağına ilişkin düzenleme, 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ohal
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