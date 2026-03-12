Yargıtay'dan emsal: 'Çekilmez' kira ilişkisi biter!

Yargıtay’dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Kira sözleşmesinde süre devam etse bile, taraflar arasındaki ilişki "çekilmez" hale gelmişse olağanüstü fesih yoluyla tahliye yapılabilecek.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Yargıtay'ın bu kararı konut ve iş yeri kiralarında tahliye süreçlerinin seyrini kökten değiştirecek.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Habertürk’ün haberine göre; bir ev sahibi, aralarındaki 3 yıllık kira sözleşmesini "öngörülemeyen nedenlerle" feshederek kiracının tahliyesini istedi. Yerel mahkeme, konut ve iş yeri kiralarında bu şekilde "olağanüstü fesih" yapılamayacağını savunarak davayı reddetti. Ancak dosya, Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz talebiyle Yargıtay’a taşındı.

YARGITAY: "ÇEKİLMEZLİK" ÖNEMLİ BİR SEBEPTİR

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hatalı buldu. Yüksek Mahkeme, Türk Borçlar Kanunu’nun 331. maddesine dayanarak şu tespiti yaptı:

Sürenin Önemi Yok: Sözleşme belirli veya belirsiz süreli olsun, "olağanüstü fesih" hakkı tüm kira ilişkilerinde kullanılabilir.

Gerekçe İncelenmeli: Eğer ilişki taraflardan biri için "çekilmez" hale gelmişse, yasal bildirim sürelerine uyularak sözleşme sona erdirilebilir.

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Tahliye Sadece "İhtiyaç"la Sınırlı Değil: Ev sahipleri tahliye için sadece "ihtiyaç" davasına mahkum olmayabilir; ciddi ve öngörülemeyen sebepler de masada olacak.
Kiracı İçin de Hak: Olağanüstü fesih hakkı sadece ev sahibine değil, kiracıya da tanınmış durumda.
Mahkemelerin Görevi: Hakimler artık bu tür talepleri doğrudan reddedemeyecek; "önemli sebep" olup olmadığını incelemek zorunda kalacak.

