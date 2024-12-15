Yargıtay'dan emsal Facebook kararı! Bunu yapan hapis cezası alacak

Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar geldi. Karar gereği artık başkası adına sosyal medya hesabı açanlar hapis cezasıyla karşı karşıya gelebilir. İşte o emsal karar.

Uğur Çam Uğur Çam
Yargıtay'dan emsal Facebook kararı! Bunu yapan hapis cezası alacak
Yargıtay'dan emsal Facebook kararı! Bunu yapan hapis cezası alacak
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Çoğu kişi, gerek şaka olsun diye, gerek hayranı olduğu bir ünlü adına gerkese başka sebeplerle sosyal medyada başka isimlerle hesap açıyor. Antalya'da yaşanan olay sonrası sosyal medyada sıkça yapılan bu uygulama artık tarihe karışacak. Yargıtay'ın onadığı karar sonrası bunu yapanlar artık hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

SAHTE HESABA HAPİS CEZASI

Antalya'da yaşayan şahıs, başkasının fotoğrafı, ismi ve telefon numarasıyla sahte Facebook hesabı açtı. Adına hesap açılan kişi, bu durumu fark etmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Sahte hesabı açan kişinin tespit edilmesi sonrası "verileri hukuka aykırı olarak vermek veya ele geçirme" suçundan Alanya 8. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sahte hesap kullanıcısının hakim karşısına çıkması sonrası verileri kullanılan kişi şikayetinden vazgeçti. Şikayetten vazgeçilmesi sonrası hakim davanın düşmesine karar verdi. Savcılığın itirazı sonrası dosya Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi'ne gönderildi. İstinaf mahkemesi, mahkeme kararını ortadan kaldırarak sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezasına hükmetti.

Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi de hapis cezasını onadı. Böylece karar kesinleşmiş oldu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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