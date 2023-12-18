Yargıtay'dan Emsal Karar

2012'de Ankara'da bir iş yeri kiralandı. Kiracı mülk sahibine boş bir kağıdı imzalayarak geri verdi. Ve yıllar sonra o boş kağıt ev sahibi tarafından dolduruldu. Altında kiracının imzası bulunan boş kağıt tahliye taahhütnamesine döndü.



Mülk sahibi kiracıdan iş yerini boşaltmasını istedi. Tahliye taahhütnamesine göre kiracının 2 şubat 2021'de mülkü boşaltması gerekiyordu.



Kiracı yeni düzenlenen bu belgeye göre hareket etmedi mülkü boşaltmadı. Mülk sahibi de tahliye davası açtı.



Yerel mahkeme, imzanın kiracıya ait olması sebebiyle tahliye kararını verdi.



Yargıtayın emsal sayılacak kararında imzacının imzacıya ait olduğuna vurgu yapıldı. Boş kağıda atılan imzanın belge olarak kabul edildiği ifade edildi.