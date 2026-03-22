Yargıtay'dan emsal karar: Alacak davalarında WhatsApp kayıtları delil sayıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir yakınına borç veren vatandaşın, alacağını güncel altın kuru üzerinden tahsil etmek amacıyla başlattığı hukuk mücadelesi, mahkemeye sunulan WhatsApp kayıtları ile dekontların incelenmesiyle sonuçlandı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, borcun altın cinsinden olduğuna dair dijital yazışmalarda somut bir delil bulunmaması sebebiyle ispat yükümlülüğünün yerine getirilmediğine hükmederek davacının talebini reddeden yerel mahkeme kararını onadı.

ALTIN MI TÜRK LİRASI MI ANLAŞMAZLIĞI

Dava dosyasına yansıyan olayda davacı, sahip olduğu altınları bozdurarak bir yakınına 90 bin lira nakit borç verdi. Süreç içerisinde borçlunun bu tutarın 40 bin lirasını ödediği belirtildi. Davacı, geri kalan 50 bin liralık alacağının, borcun verildiği dönemdeki altın değeri üzerinden hesaplanarak 51,31 cumhuriyet altını karşılığı olarak tahsil edilmesini talep etti.

Davalı taraf ise alınan borcun altın değil Türk lirası olduğunu, cumhuriyet altını üzerinden herhangi bir anlaşma yapılmadığını savundu. Davalı ayrıca, taraflar arasındaki WhatsApp mesajlarında borcun niteliğine dair bir beyan bulunmadığını vurgulayarak davanın reddedilmesini istedi.

WHATSAPP YAZIŞMALARINDA KANIT BULUNAMADI

Uyuşmazlığı inceleyen Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu tür davalarda ispat yükümlülüğünün davacı tarafta olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, taraflar arasındaki para transferini gösteren banka dekontlarını ve WhatsApp yazışmalarını delil olarak değerlendirdi. Yapılan incelemeler neticesinde, mesaj içeriklerinde borcun altın cinsinden verildiğine dair somut bir ifade tespit edilemedi. Yerel mahkeme, alacaklı tarafın iddiasını kanıtlayamaması nedeniyle davayı reddetti.

Vezirköprü 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği ret kararı üzerine dosya, davacı tarafından önce istinaf mahkemesine taşındı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak itirazı reddetti. Ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderildi.

EMSAL KARAR OY BİRLİĞİYLE ONANDI

Dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, derece mahkemelerinin kararında herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına hükmetti. Kararda, taraflar arasındaki mali ilişkinin kanıtlanmasında banka dekontlarının ve dijital mesajların esas alındığına dikkat çekildi. Davacının, alacağının altın cinsinden olduğunu destekleyen somut bir delil sunamadığı ve mevcut WhatsApp yazışmalarının da bu iddiayı doğrulamadığı kaydedildi. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle onadı. Bu kararla birlikte, borç davalarında alacağın cinsine dair dijital ortamlarda veya belgelerde somut kanıt bulunmaması halinde ispat yükünün alacaklıda olduğu hukuken teyit edildi.