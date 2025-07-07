Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle çekilen fotoğrafları paylaşmanın cezası belli oldu

Yargıtay, ayrılık sonrası rıza olmadan sosyal medyada eski sevgiliyle çekilen fotoğrafları paylaşan kişiye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Karar, "özel hayatın gizliliğini ihlal" kapsamında emsal nitelik taşıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle çekilen fotoğrafları paylaşmanın cezası belli oldu
Yayınlanma: Güncellenme:

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldıktan sonra eski sevgilisiyle birlikte oldukları dönemde çekilen fotoğrafları rızası dışında Instagram'da paylaşan bir kişiye verilen hapis cezasını onadı. Karar, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirildi.

Niğde’de yaşayan sanık, eski sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları farklı zamanlarda sosyal medya hesabında paylaşmaya başladı. Eski sevgili, bu paylaşımların kaldırılmasını talep etti, ancak talep karşılanmayınca şikayetçi oldu.

MAHKEME BERAAT VERDİ, İSTİNAF CEZA YAĞDIRDI

"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla açılan davada sanık, Çamardı Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, sanık hakkında beraat kararı verdi.

Ancak karar istinafa taşındı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek karara itiraz etti. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu sanığın eyleminin suç teşkil ettiğine hükmetti ve verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay’ın karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Temyiz incelemesi sonucu mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediğinden, 5237 sayılı Kanunun 302/1. maddesi gereği temyiz isteminin reddi ile hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir."

MSB, metan gazı zehirlenmesi sonucunda dört mehmetçiğin daha şehit olduğunu açıkladıMSB, metan gazı zehirlenmesi sonucunda dört mehmetçiğin daha şehit olduğunu açıkladıGündem
Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatlarıAltın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte, işte güncel altın fiyatlarıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Günün Manşetleri
GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA HAYATINI KAYBETTİ
'MÜŞTERİ LİSTESİ' BULGUSUNA RASTLANMADI
ORMAN YANGINLARINDA YENİ GELİŞME
6 AYDA 18 MİLYON ÜRÜN DENETLENDİ
METAN GAZINDAN ETKİLENEN 3 ASKER DAHA ŞEHİT OLDU
ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
METAN GAZI ZEHİRLENMESİ SONUCU 5 ASKER ŞEHİT OLDU
TARIMDA TARİHİ ZİRVE!
18 BİN ŞİRKET ZARARDAN KARA GEÇTİ
MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI
Çok Okunanlar
Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte Altın yatırımcısına şok! Rakamlar düşüşte
800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu! 800 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Migros duyurdu: Bir alana bir hediye! Migros duyurdu: Bir alana bir hediye!
Japonya sallanıyor! Japonya sallanıyor!