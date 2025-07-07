Yargıtay’dan emsal karar: Eski sevgiliyle çekilen fotoğrafları paylaşmanın cezası belli oldu

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, ayrıldıktan sonra eski sevgilisiyle birlikte oldukları dönemde çekilen fotoğrafları rızası dışında Instagram'da paylaşan bir kişiye verilen hapis cezasını onadı. Karar, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirildi.

Niğde’de yaşayan sanık, eski sevgilisiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları farklı zamanlarda sosyal medya hesabında paylaşmaya başladı. Eski sevgili, bu paylaşımların kaldırılmasını talep etti, ancak talep karşılanmayınca şikayetçi oldu.

MAHKEME BERAAT VERDİ, İSTİNAF CEZA YAĞDIRDI

"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlamasıyla açılan davada sanık, Çamardı Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, sanık hakkında beraat kararı verdi.

Ancak karar istinafa taşındı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, sanığın suçu işlediğine kanaat getirerek yerel mahkemenin kararını bozdu ve sanığa 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Sanık, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek karara itiraz etti. Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi, temyiz incelemesi sonucu sanığın eyleminin suç teşkil ettiğine hükmetti ve verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezasını oy birliğiyle onadı.

Yargıtay’ın karar metninde şu ifadeler yer aldı: "Temyiz incelemesi sonucu mahkumiyet hükmünde hukuka aykırılık görülmediğinden, 5237 sayılı Kanunun 302/1. maddesi gereği temyiz isteminin reddi ile hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verilmiştir."