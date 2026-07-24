Yargıtay'dan emsal karar! Horlama ve diş gıcırdatma boşanmada ağır kusur sayıldı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine şiddet uygulayan, aşırı horlayan ve uykusunda diş gıcırdatan erkeği boşanma davasında tam kusurlu bularak kadın lehine tazminat ödenmesine hükmetti.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin onayladığı boşanma kararını nafaka ve tazminat miktarları yönünden yeniden değerlendirdi.
Hukuki süreç, karı kocanın birbirlerini suçlayarak Aile Mahkemesi'ne boşanma talebiyle başvurmasıyla başlamıştı. Yerel mahkeme aşamasında yapılan incelemelerde, erkeğin kadına fiziksel şiddet uyguladığı, öldürmekle tehdit ettiği, küfür ve hakaretlerde bulunduğu tespit edildi.
Mahkeme ayrıca erkeğin at yarışı oynadığına, geçmişe takıntısı olup eski olayları gündeme getirerek tartışma çıkardığına dikkat çekti.
Kararda erkeğin aşırı derecede horlayıp uyurken dişlerini gıcırdatması nedeniyle kadının rahatsız olduğu ve yatakları bu sebeple ayırdığı belirtildi. Aile Mahkemesi, bu gerekçelerle erkeği tam kusurlu, kadını ise kusursuz bularak erkeğin açtığı asıl davanın reddine, kadının açtığı karşı davanın kabulüne karar verdi.
Tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına hükmedilirken, nafaka talebi onaylandı ve kadın lehine 40 bin TL maddi, 40 bin TL manevi tazminat ödenmesi kararlaştırıldı.
Dosya istinafa taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi'nin itirazı reddetmesinin ardından koca, kararı temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı.
Dava sürecinde tarafların karşılıklı iddiaları yargılamanın seyrini belirledi. Davacı-davalı erkek mahkemedeki beyanında, eşinin sürekli tartışma ve huzursuzluk çıkardığını, onaylamadığı kişilerle görüştüğünü ve ailesine karşı ağır hakaret ile küfürler ettiğini öne sürdü.
Eşinin kendisine cinsel yönden soğuk davrandığını savunan koca, son 10 yıldır yatakları tamamen ayırdıklarını, ayrı odalarda kaldıklarını ve karı koca ilişkilerinin kalmadığını iddia etti. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten erkek, boşanma ile birlikte ortak çocukların velayetinin kendisine verilmesini talep etti.
Ayrıca çocuklar yararına ayrı ayrı aylık 500,00 TL tedbir ve iştirak nafakası ile kendisi için 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat istedi.
Davalı-davacı kadın ise geçimsizliğin asıl sebebinin davacı koca olduğunu ve kocasının kendisine hakaret edip fiziksel şiddet uygulayarak tehdit ettiğini dile getirdi. Kocasının geceleri aşırı horlayıp uykusunda dişlerini gıcırdattığını, bu nedenle sadece geceleri ayrı odada yattığını belirten kadın, karı koca ilişkisinin kalmadığı yönündeki iddiaları yalanladı.
Artarak devam eden fiziksel ve psikolojik şiddetin üstesinden gelemeyince ortak konutu terk etmek zorunda kaldığını ifade etti. Kadın ayrıca, kocasının psikolojik sorunları bulunduğunu ve tedavi ile psikolojik destek almayı şiddetle reddettiğini savundu.
Bu doğrultuda çocuklar lehine ayrı ayrı aylık bin TL iştirak, kendisi için aylık 2 bin 500 TL tedbir ve yoksulluk nafakası ile 100 bin TL maddi, 100 bin TL manevi tazminat talep etti.